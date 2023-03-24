Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
Чего не сделаешь ради дачи под Саранском
Clive Mason/Getty Images
Стивен Сигал - звезда боевиков из 90-х, а ныне престарелий аниматор в кругу росийской елиты - снова напомнил о себе.
Гражданин РФ с 2016-го года решил открыть в Москве центр айкидо для будущих военных преступников.
"У молодых людей, которых я сегодня видел, очень большой потенциал. Нам нужно открывать больше таких центров, чтобы развивать этот потенциал. Важно, чтобы развитие айкидо шло быстрыми темпами", - заявил бывший актер.
Стоит напомнить, что Сигал официально является главным инструктором РФ по айкидо с 2018-го года.
Также он никогда не скрывал своей симпатии к владимиру путину, которого называл "одним из величайших мировых лидеров, если не величайшим лидером из ныне живущих".
Последний, в свою очередь, за красивую лесть наградил Сигала "Орденом Дружбы".
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