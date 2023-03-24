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Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо

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Чего не сделаешь ради дачи под Саранском

Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо

Clive Mason/Getty Images

UA-Футбол
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Стивен Сигал - звезда боевиков из 90-х, а ныне престарелий аниматор в кругу росийской елиты - снова напомнил о себе.

Гражданин РФ с 2016-го года решил открыть в Москве центр айкидо для будущих военных преступников.

"У молодых людей, которых я сегодня видел, очень большой потенциал. Нам нужно открывать больше таких центров, чтобы развивать этот потенциал. Важно, чтобы развитие айкидо шло быстрыми темпами", - заявил бывший актер.

Стоит напомнить, что Сигал официально является главным инструктором РФ по айкидо с 2018-го года.

Также он никогда не скрывал своей симпатии к владимиру путину, которого называл "одним из величайших мировых лидеров, если не величайшим лидером из ныне живущих".

Последний, в свою очередь, за красивую лесть наградил Сигала "Орденом Дружбы".

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В статье: война с россией
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