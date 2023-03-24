Виктор Цыганков стал отцом
Наши поздравления
instagram.com/viktortsygankov
Вингер Жироны и
Радостной новостью поделилась УАФ.
Сейчас Виктор находится на тренировочном сборе национальной команды, поэтому вингера поздравили игроки сборной и подарили ему торт. Во время поздравления слово взял исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань.
"Поздравляем тебя, желаем крепкого здоровья твоей семье и сыну. Ну и не останавливайся, давай, работай еще", – сказал Ротань.
О жене футболиста известно не много. Виктор не очень активно афишировал развитие отношений.
Известно, что ее зовут Романа, она из Винницы, откуда родом и сам Виктор. Училась в Государственном университете Кента в США. В июне 2022 года пара официально оформила свои отношения.
Коллектив UA-Футбол присоединяется к поздравлениям и желает родителям и крохе всего самого наилушего.
Популярное сейчас
- Украина U21 - Дания U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Леоненко: Зинченко просто везучий. Он точно платит за статьи о себе в Украине
- Ночью россияне направили БПЛА на Днепропетровщину, большинство дронов достигло целей
- Дани Алвеш написал письмо жене, которая бросила его после обвинений в изнасиловании
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО