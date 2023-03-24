Виктор Цыганков стал отцом

Вингер Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков впервые стал отцом – на прошлой неделе у него родился сын.

Радостной новостью поделилась УАФ.

Сейчас Виктор находится на тренировочном сборе национальной команды, поэтому вингера поздравили игроки сборной и подарили ему торт. Во время поздравления слово взял исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань.

"Поздравляем тебя, желаем крепкого здоровья твоей семье и сыну. Ну и не останавливайся, давай, работай еще", – сказал Ротань.

О жене футболиста известно не много. Виктор не очень активно афишировал развитие отношений.

Известно, что ее зовут Романа, она из Винницы, откуда родом и сам Виктор. Училась в Государственном университете Кента в США. В июне 2022 года пара официально оформила свои отношения.

Коллектив UA-Футбол присоединяется к поздравлениям и желает родителям и крохе всего самого наилушего.