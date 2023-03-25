Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО

Ана Мария Маркович - хорватско-швейцарская футболистка, которая выступает за клуб "Грассхопперс".

Звездой женского футболка 23-летнюю девушку назвать тяжело, особыми личными достижениями она позвастаться не может.

Однако, когда дело доходит до соцсетей, то тут красотка превращается в настоящую суперзвезду.

На инстаграм блондинки подписано почти 2,5 миллиона человек, а в народе за ней закрепился статус "самой сексуальной футболистки мира".

И фанатка Луки Модрича и Криштиану Роналду явно не в восторге от такого ярлыка.

Девушка признается, что поначалу ей нравился интерес к ее персоне и комплименты ее красоте.

Но когда акцент с красоты начал смещаться на сексуальность - все резко изменилось.

"Мне тут же начали писать разнообразные "менеджеры" с желанием сотрудничать, но было сразу понятно, чего они от меня хотят", - говорит Маркович.

Соцсети тут же превратились в минное поле.

"Иногда попадаются забавные сообщения, вроде предложения почистить мне бутси, но чаще мой директ завален пошлостями и фото интимного характера", - жалуется красотка.

Но в своем призвании спортсменка никогда не сомневалась, на вопрос "карьера успешной модели или контракт с "Челси"?" - уверенно отвечает "Челси".