Алвес в тюрьме меняет свои автографы на алкоголь и сигареты
Надежная схема
Getty Images / Global Images Ukraine
Бразильский защитник Дани Алвес, находящийся в заключении по делу об изнасиловании, неплохо обустроился в тюрьме.
Алвес охотно расписывается на футболках "Барселоны", которые передаёт ему один из заключённых, имеющий разрешение перемещаться по разным тюремным модулям. Тот отдаёт их другим заключённым, которые затем переправляют эти футболки своим семьям. За это Алвес получает сигареты и алкоголь.
Если будет доказано, что схема приносит Алвесу выгоду, то он столкнётся с новыми обвинениями в свой адрес. Как известно, Дани находится под стражей с января 2023 года - ему грозит до 12 лет заключения.
Популярное сейчас
- Без Ярмоленко и Попова. Ротань объявил заявку сборной Украины на матч против Англии
- Россияне снова наращивают интенсивность боев - ВСУ в субботу отразили 85 атак
- Провал Украины U19, неудачный дебют Петракова, потери Англии. Главные новости за 25-е марта
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО