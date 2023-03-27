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Звезда сборной Аргентины удостоился шутливых сравнений с персонажем сериала Побег. ФОТО

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Все дело в новой прическе

Звезда сборной Аргентины удостоился шутливых сравнений с персонажем сериала Побег. ФОТО

instagram.com/lisandromartinezzz

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Аргентины собралась для участия в ряде товарищеских матчей.

Защитник МЮ Лисандро Мартинес решил с пользой провести время на родине.

Футболист отправился в барбершоп и похвастался новой прической.

Внезапно, общественность очень активно отреагировала на обновленный образ игрока.

Виной всему звезда низших английских лиг Джек Малдун.

Форвард "Гаррогейт Таун" по прозвищу "Мясник" пошутил про сходство аргентинца с персонажем "Ти-Бэга" ("Чайного пакетика") из популярного сериала "Побег".

Другие сразу же подхватили эту шутку и завалили ей соцсети Мартинеса.

Что думаете - похож?

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В статье: Национальная сборная Аргентины вТренде Лисандро Мартинес
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