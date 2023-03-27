Звезда сборной Аргентины удостоился шутливых сравнений с персонажем сериала Побег. ФОТО
Все дело в новой прическе
instagram.com/lisandromartinezzz
Сборная Аргентины собралась для участия в ряде товарищеских матчей.
Защитник МЮ Лисандро Мартинес решил с пользой провести время на родине.
Футболист отправился в барбершоп и похвастался новой прической.
Внезапно, общественность очень активно отреагировала на обновленный образ игрока.
Виной всему звезда низших английских лиг Джек Малдун.
Форвард "Гаррогейт Таун" по прозвищу "Мясник" пошутил про сходство аргентинца с персонажем "Ти-Бэга" ("Чайного пакетика") из популярного сериала "Побег".
Hey pretty @ged_23x pic.twitter.com/txA7W05EOh— jack Muldoon (@J_muldoon11) March 26, 2023
Другие сразу же подхватили эту шутку и завалили ей соцсети Мартинеса.
Что думаете - похож?
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