Звезда сборной Аргентины удостоился шутливых сравнений с персонажем сериала Побег. ФОТО

Сборная Аргентины собралась для участия в ряде товарищеских матчей.

Защитник МЮ Лисандро Мартинес решил с пользой провести время на родине.

Футболист отправился в барбершоп и похвастался новой прической.

Внезапно, общественность очень активно отреагировала на обновленный образ игрока.

Виной всему звезда низших английских лиг Джек Малдун.

Форвард "Гаррогейт Таун" по прозвищу "Мясник" пошутил про сходство аргентинца с персонажем "Ти-Бэга" ("Чайного пакетика") из популярного сериала "Побег".

Другие сразу же подхватили эту шутку и завалили ей соцсети Мартинеса.

Что думаете - похож?