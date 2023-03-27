Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
Фанаты в восторге
instagram.com/mademoiselle.anna
Александр Зубков постепенно становится одним из лидеров обновленного "Шахтера".
А с трибун игрока поддерживает его неподрожаемая жена.
Во всяком случае, в тех матчах, которые проходят в Польше, где сейчас живет красотка.
На днях Анна праздновала свой 29-й день рождения.
В честь такого праздника, эффектная блондинка побаловала своих поклонников в инстаграме очень ярким фото.
Конечно же, в комментариях только любовь и обожание.
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