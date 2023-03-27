Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО

Александр Зубков постепенно становится одним из лидеров обновленного "Шахтера".

А с трибун игрока поддерживает его неподрожаемая жена.

Во всяком случае, в тех матчах, которые проходят в Польше, где сейчас живет красотка.

На днях Анна праздновала свой 29-й день рождения.

В честь такого праздника, эффектная блондинка побаловала своих поклонников в инстаграме очень ярким фото.

Конечно же, в комментариях только любовь и обожание.