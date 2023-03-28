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Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО

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Лерой Сане живет на три дома

Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО

instagram.com/leroysane

UA-Футбол
Новина українською

Лерой Сане проводит очень сильный сезон, даже на фоне спорных успехов команды, которые стоили работы Юлиану Нагельсману.

Однако, в последнее время уровень его выступлений резко упал, за что он регулярно подвергался критике.

Возможно, такое падение качества игры вингера связано с его личной жизнью.

Как сообщает издание Bild, немец уже давно почти не живет в Германии, больше времени проводя в Англии.

Причина тому - семья игрока.

Девушка футболиста, американка Кэндис Брук, отказывается жить в Мюнхене.

Потому Лерой, не желая надолго разлучаться со своей второй половиной и двумя детьми, вынужден каждую неделю кататься между тремя городами - Лондоном, Манчестером и Мюнхеном.

Американская модель, уже успела опровергнуть информацию от Bild.

Впрочем, опровержение касалось причин такой ситуации, а не ее существования как такого.

Девушка заявила, что дело не в ее нежелании переезжать, а в "абсолютно других причинах".

Факт того, что Сане действительно живет в разъездах, не оспаривается.

Ну и как можно долго сохранять стабильную форму в таких условиях?

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лерой Сане вТренде
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