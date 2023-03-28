Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО
Лерой Сане живет на три дома
instagram.com/leroysane
Лерой Сане проводит очень сильный сезон, даже на фоне спорных успехов команды, которые стоили работы Юлиану Нагельсману.
Однако, в последнее время уровень его выступлений резко упал, за что он регулярно подвергался критике.
Возможно, такое падение качества игры вингера связано с его личной жизнью.
Как сообщает издание Bild, немец уже давно почти не живет в Германии, больше времени проводя в Англии.
Причина тому - семья игрока.
Девушка футболиста, американка Кэндис Брук, отказывается жить в Мюнхене.
Потому Лерой, не желая надолго разлучаться со своей второй половиной и двумя детьми, вынужден каждую неделю кататься между тремя городами - Лондоном, Манчестером и Мюнхеном.
Американская модель, уже успела опровергнуть информацию от Bild.
Впрочем, опровержение касалось причин такой ситуации, а не ее существования как такого.
Девушка заявила, что дело не в ее нежелании переезжать, а в "абсолютно других причинах".
Факт того, что Сане действительно живет в разъездах, не оспаривается.
Ну и как можно долго сохранять стабильную форму в таких условиях?
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