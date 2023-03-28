Холанда заметили во время разговора по телефону за рулем роскошного Роллс-Ройса за 370 тисяч долларов. ФОТО

Эрлинг Холанд не сможет принять участие в матчах своей сборной против Испании (уже) и Грузии (сегодня).

Футболист все еще восстанавливается после повреждения и не факт, что успеет даже к матчу против "Ливерпуля".

Впрочем, травма не мешает форварду "Манчестер Сити" садиться за руль и даже позволять себе некоторые вольности.

Норвежца заметили за рулем его роскошного Роллс-Ройса за 370 тысяч долларов (300 тысяч фунтов).

Одной рукой игрок держал руль, а второй - телефон.

Причем заметно, что в свой девайс спортсмен заглядывает не реже, чем на дорогу.

Стоит отметить, что в Великобритании достаточно жесткая система штрафов.

Любой, кто будет пойман во время использования телефона за рулем, будет оштрафован на шесть штрафных балов и 200 фунтов.

Кроме того, если нарушитель сдал экзамен на получение прав в последние два года - права могут быть отозваны.

В отчете RAC за 2020 год говорится, что водители считают использование телефонов за рулем главной причиной ДТП.

А в статистике за прошлый год изложено, что 17 человек погибли и 499 получили травмы в результате аварий, спровоцированных именно использованием телефонов.

В клубе явно должны провести воспитательную беседу с футболистом - они же не хотят, чтобы сам Холанд получил досадную травму, не говоря уже о риске для окружающих.