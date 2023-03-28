Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО
В том числе и украинские
instagram.com/miakhalifa
Звезды индустрии для взрослых - такие же люди, как и все мы, со своими увлечениями и симпатиями.
Все это касается и футбола.
Не стоит удивляться, что среди предпочтений у главных звезд этой сферы - главная лига мира.
Мия Халифа
Карьера американо-ливанской красотки была короткой (2014-15 годы), но невероятно успешной, сделав ее одной из королев индустрии.
После виходы на "пенсию", девушка активно углубилась в мир спорта - недолго вела баскетбольную передачу, а также признавалась в любви к "Вест Хєму", за который тогда еще выступал Андрей Ярмоленко.
Интересно, что Мия уже давно не публиковала постов про "молотобойцев".
Похоже, после ухода из клуба украинца, она утратила интерес к команде.
Дженна Джеймсон
Настоящая легенда своей сферы поддерживает один из самых успешных клубов в своей - "Манчестер Юнайтед".
Женщина призналась в своих пристрастиях еще в 2015-м году, когда пыталась достать билеты на предсезонный матч "дьяволов" против "Барселоны".
Что ж, актрису точно не обвинить в глорихантерстве - в тот период за команду Ван Гала могли болеть только самые верные фанаты.
Элли Брук
А вот молодое поколение в лице Элли Брук отдает предпочтение другой команде из Манчестера.
Инстаграм эффектной блондинки буквально завален горячими фото в форме "Сити".
Не поспоришь - цвет формы действительно ей идет.
Астрид Ветт
21-летняя звезда соцсетей и сайтов для взрослых - с детва за "Челси".
В разделе "обо мне" на ее персональном сайте целый абзац выделен под историю о ее увлечении "синими".
Михаилу Мудрику стоит быть осторожным.
Кейран Ли
В этой индустрии звездами могут быть не только женщины.
Ходят слухи, что Кейран Ли за карьеру успел "поработать" с почти 4 000 женщин, но его единственная любовь - это "Дерби Каунти".
Еще в 2017-м актер, достоинство которого застраховано на сумму в миллион долларов, заявлял о желании купить долю в команде.
Возможно, уже скоро он сможет осуществить свою мечту.
Джозефин Джексон
Джозефин Джексон или просто Юлия из города Золочев, Львовской области - не самая большая фанатка футбола.
Однако, не так давно девушка на стриме оценила внешность украинских футбольных звезд.
Так Михаил Мудрик и Артем Довбик получили от нее 9/10, а вот Александр Зинченко удостоился только "шестерки".
@twitch_muha Джозефин Джексон оценила Зину????????#мухатвич #рек #твичмоменты #твичнарезка #популярное #ммухааа23 #футболисты #рекомендации #josephinejackson #твичлучшее #рек #ммуха #зинченко #зинченко35 ♬ оригинальный звук - twitchmuha
@twitch_muha джозефина джексон оценила мудрика от 1 до 10???????? #ммуха #муханарезки #мухатвич #твичмоменты #твичнарезка #популярное #ммухааа23 #мудрик #мудрик???????? #мудрикшахтёр ♬ оригинальный звук - twitchmuha
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