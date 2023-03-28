Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО

Звезды индустрии для взрослых - такие же люди, как и все мы, со своими увлечениями и симпатиями.

Все это касается и футбола.

Не стоит удивляться, что среди предпочтений у главных звезд этой сферы - главная лига мира.

Мия Халифа

Карьера американо-ливанской красотки была короткой (2014-15 годы), но невероятно успешной, сделав ее одной из королев индустрии.

После виходы на "пенсию", девушка активно углубилась в мир спорта - недолго вела баскетбольную передачу, а также признавалась в любви к "Вест Хєму", за который тогда еще выступал Андрей Ярмоленко.

Интересно, что Мия уже давно не публиковала постов про "молотобойцев".

Похоже, после ухода из клуба украинца, она утратила интерес к команде.

Дженна Джеймсон

Настоящая легенда своей сферы поддерживает один из самых успешных клубов в своей - "Манчестер Юнайтед".

Женщина призналась в своих пристрастиях еще в 2015-м году, когда пыталась достать билеты на предсезонный матч "дьяволов" против "Барселоны".

Что ж, актрису точно не обвинить в глорихантерстве - в тот период за команду Ван Гала могли болеть только самые верные фанаты.

Элли Брук

А вот молодое поколение в лице Элли Брук отдает предпочтение другой команде из Манчестера.

Инстаграм эффектной блондинки буквально завален горячими фото в форме "Сити".

Не поспоришь - цвет формы действительно ей идет.

Астрид Ветт

21-летняя звезда соцсетей и сайтов для взрослых - с детва за "Челси".

В разделе "обо мне" на ее персональном сайте целый абзац выделен под историю о ее увлечении "синими".

Михаилу Мудрику стоит быть осторожным.

Кейран Ли

В этой индустрии звездами могут быть не только женщины.

Ходят слухи, что Кейран Ли за карьеру успел "поработать" с почти 4 000 женщин, но его единственная любовь - это "Дерби Каунти".

Еще в 2017-м актер, достоинство которого застраховано на сумму в миллион долларов, заявлял о желании купить долю в команде.

Возможно, уже скоро он сможет осуществить свою мечту.

Джозефин Джексон

Джозефин Джексон или просто Юлия из города Золочев, Львовской области - не самая большая фанатка футбола.

Однако, не так давно девушка на стриме оценила внешность украинских футбольных звезд.

Так Михаил Мудрик и Артем Довбик получили от нее 9/10, а вот Александр Зинченко удостоился только "шестерки".