Красотка дня. Шикарная вторая половинка национального героя Шотландии. ФОТО

Буквально за несколько дней Скотт МакТоминей превратился в национального героя Шотландии где-то уровня Уильяма Уоллеса, а то и выше.

Полузащитник МЮ выстрелил двумя дублями подряд в матчах квалификации к чемпионату Европы, принеся своей команде победы над Кипром и Испанией.

Забитые голы футболист посвящал красотке, которая поддерживала его с трибун.

Сегодня знакомимся с яркой блондинкой, которая вдохновляет игрока на подвиги.