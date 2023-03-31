Красотка дня. Шикарная вторая половинка национального героя Шотландии. ФОТО
Она вдохновляет игрока на подвиги
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Буквально за несколько дней Скотт МакТоминей превратился в национального героя Шотландии где-то уровня Уильяма Уоллеса, а то и выше.
Полузащитник МЮ выстрелил двумя дублями подряд в матчах квалификации к чемпионату Европы, принеся своей команде победы над Кипром и Испанией.
Забитые голы футболист посвящал красотке, которая поддерживала его с трибун.
Сегодня знакомимся с яркой блондинкой, которая вдохновляет игрока на подвиги.
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