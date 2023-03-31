Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО

Сергей Ребров продолжает активно трудиться на благо "Аль-Айна", паралельно отбиваясь от вопросов про сборную Украины.

А жена футболиста с детьми отдыхают на Мальдивах.

Очаровательная Анна регулярно делится со своими поклонниками в соцсетях деталями жизни на курорте.

На днях красотка опубликовала сразу несколько видео, на которых эффектно позирует в купальнике, демонстрируя идельную фигуру.

Безусловно, девушка только украшает собой экзотические пейзажи.