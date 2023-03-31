Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
Красотка украшает собой пейзаж
instagram.com/annarebrova31
Сергей Ребров продолжает активно трудиться на благо "Аль-Айна", паралельно отбиваясь от вопросов про сборную Украины.
А жена футболиста с детьми отдыхают на Мальдивах.
Очаровательная Анна регулярно делится со своими поклонниками в соцсетях деталями жизни на курорте.
На днях красотка опубликовала сразу несколько видео, на которых эффектно позирует в купальнике, демонстрируя идельную фигуру.
Безусловно, девушка только украшает собой экзотические пейзажи.
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Комментарии (4)
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Caballero (DC)
31.03.2023 в 14:50
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Caballero (DC)
31.03.2023 в 14:47
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ZNAK_VOPROSA
31.03.2023 в 13:59
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Лекарь (село Дарниця)
31.03.2023 в 14:09
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