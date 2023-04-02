"В семейных трусах, почти голый": Зинченко рассказал, как сделал предложение Владе Седан
Искреннее признание футболиста
Футболист сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко впервые рассказал, как сделал предложение своей возлюбленной Владе Седан, заявив, что до последнего не знал, как именно это будет происходить:
"Мы должны были играть дома против Португалии в квалификации Евро-2020, и я просто подумал: "Я готов сделать предложение, но не знаю как именно". Я знал, что она будет работать на той игре, будет брать интервью после матча, поэтому попросил ее начальника, чтобы меня на него позвали. Я хотел это сделать именно во время интервью.
Мы выиграли игру 2:1, кольцо было в моей сумке, и я был готов. Но до того, как сделать предложение своей будущей жене, ты должен спросить разрешения у ее родителей. Я не хотел делать это по телефону, поэтому не сделал предложение как планировал. Вместо этого я сделал это ночью, около 4-х утра, у нее дома, в семейных трусах, почти голый", - признался футболист на своей странице в Instagram.
Пара вступила в брак в 2020 году, а уже через год у возлюбленных появилась дочь, которую молодая пара решила назвать Ева.
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