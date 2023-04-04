Шапаренко и Коноплянка сыграли в турнире по CS:GO и собрали 1 миллион для ЗСУ. ВИДЕО
Раздали хєдшотов
Фото: ФК Динамо Київ
Вчера, 3 апреля состоялся выставочный матч по CS:GO, в котором приняли участие украинские футболисты.
Николай Шапаренко представлял команду "Киевский режим", а Евгений Коноплянка выступил в составе команды "Зверобой".
Нас питали за футболістів на шоу. Ось і вони— Maincast ???????? (@maincast_ua) April 2, 2023
???? 3 квітня, 18:00
????Банка для донатів: https://t.co/qR7HNDbboS #CSGO #AzovOne #Dota2 #Maincast pic.twitter.com/wYGgmP3ZZD
Победу одержал динамовец с товарищами, но это не главное.
Само мероприятие проходило с целью сбора 1 миллиона гривен на автомобили для полка "Азов".
В процессе удалось собрать даже больше нужной суммы.
Стоит отметить главные моменты этого захватывающего противостояния.
Дуель Шапаренко та Коноплянки на пистолетах в стиле американских вестернов.
Дуель футболістів. Конопа просто перенервував— Maincast ???????? (@maincast_ua) April 3, 2023
https://t.co/0GA1iIy5Q8
???? Банка для донатів: https://t.co/qR7HNDbboS #CSGO #AzovOne #Maincast pic.twitter.com/z8TMOojQkC
Мощный хэдшот от игрока "Динамо" футболисту "Краковии".
— Maincast ???????? (@maincast_ua) April 3, 2023
4:19 - Ой, харош
4:20 - Да ...
https://t.co/0GA1iIy5Q8
???? Банка для донатів: https://t.co/qR7HNDbboS #CSGO #AzovOne #Maincast pic.twitter.com/IelTAE3saq
Стильный раунд от Евгения.
На довжині зачинено. Оце так прийом від Євгена!— Maincast ???????? (@maincast_ua) April 3, 2023
https://t.co/0GA1iIy5Q8
???? Банка для донатів: https://t.co/qR7HNDbboS #CSGO #AzovOne #Maincast pic.twitter.com/HJ7IQV9X8M
Но и без фэйлов не обошлось.
Коно руїна ????— Maincast ???????? (@maincast_ua) April 3, 2023
https://t.co/0GA1iIy5Q8
???? Банка для донатів: https://t.co/qR7HNDbboS #CSGO #AzovOne #Maincast pic.twitter.com/yjHp83inAM
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