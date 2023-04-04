Шапаренко и Коноплянка сыграли в турнире по CS:GO и собрали 1 миллион для ЗСУ. ВИДЕО

Вчера, 3 апреля состоялся выставочный матч по CS:GO, в котором приняли участие украинские футболисты.

Николай Шапаренко представлял команду "Киевский режим", а Евгений Коноплянка выступил в составе команды "Зверобой".

Победу одержал динамовец с товарищами, но это не главное.

Само мероприятие проходило с целью сбора 1 миллиона гривен на автомобили для полка "Азов".

В процессе удалось собрать даже больше нужной суммы.

Стоит отметить главные моменты этого захватывающего противостояния.

Дуель Шапаренко та Коноплянки на пистолетах в стиле американских вестернов.

Мощный хэдшот от игрока "Динамо" футболисту "Краковии".

Стильный раунд от Евгения.

Но и без фэйлов не обошлось.