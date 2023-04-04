Передал привет Коно и Шапе. Мудрик показал свой уровень в CS:GO. ВИДЕО
Тоже неплохо раздает
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера Евгений Коноплянка и Николай Шапаренко приняли участие в выставочном матче по CS:GO с целью сбора миллиона гривен на авто для "Азова".
Похоже, ребята вдохновили своих товарищей по сборной Украины.
Михаил Мудрик также сегодня поделился историей, в которой он демонстрирует свой уровень в CS.
Осталось перенести такую же точность на футбольное поле - и все будет совсем круто!
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