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Передал привет Коно и Шапе. Мудрик показал свой уровень в CS:GO. ВИДЕО

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Тоже неплохо раздает

Передал привет Коно и Шапе. Мудрик показал свой уровень в CS:GO. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера Евгений Коноплянка и Николай Шапаренко приняли участие в выставочном матче по CS:GO с целью сбора миллиона гривен на авто для "Азова".

Читайте такжеШапаренко и Коноплянка сыграли в турнире по CS:GO и собрали 1 миллион для ЗСУ. ВИДЕО

Похоже, ребята вдохновили своих товарищей по сборной Украины.

Михаил Мудрик также сегодня поделился историей, в которой он демонстрирует свой уровень в CS.

Осталось перенести такую же точность на футбольное поле - и все будет совсем круто!

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В статье: вТренде Михаил Мудрик
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