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Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО

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С мужем-спортсменом запускать себя нельзя

Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО

instagram.com/antonelaroccuzzo

UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси снова в раздумиях по поводу своего будущего.

Дела в ПСЖ последнее время не очень, а с Ближнего Востока и из США зовут все настойчивей.

Одна радось - жена-красотка.

Антонелла Рокуццо поделилась с поклонниками в соцсетях яркими фото и видео после занятий йогой.

Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО - изображение 1
ФОТО И ВИДЕО: instagram.com/antonelaroccuzzo

Мать троих детей определенно в отличной форме!

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