Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
С мужем-спортсменом запускать себя нельзя
instagram.com/antonelaroccuzzo
Лионель Месси снова в раздумиях по поводу своего будущего.
Дела в ПСЖ последнее время не очень, а с Ближнего Востока и из США зовут все настойчивей.
Одна радось - жена-красотка.
Антонелла Рокуццо поделилась с поклонниками в соцсетях яркими фото и видео после занятий йогой.
ФОТО И ВИДЕО: instagram.com/antonelaroccuzzo
Мать троих детей определенно в отличной форме!
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