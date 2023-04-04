Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО

Лионель Месси снова в раздумиях по поводу своего будущего.

Дела в ПСЖ последнее время не очень, а с Ближнего Востока и из США зовут все настойчивей.

Одна радось - жена-красотка.

Антонелла Рокуццо поделилась с поклонниками в соцсетях яркими фото и видео после занятий йогой.

ФОТО И ВИДЕО: instagram.com/antonelaroccuzzo

Мать троих детей определенно в отличной форме!