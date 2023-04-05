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Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО

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Сегодня ее бойфренд попробует огорчить Реал

Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО

instagram.com/siramartinezc

UA-Футбол
Новина українською

Ферран Торрес пока не может похвастаться статусом одного из лидеров "Барселоны".

Игрок сборной Испании пока чаще выходит на замену, чем появляется в стартовом составе.

Однако, последний матч против "Эльче" сложился для вингера очень удачно - гол и голевая передача на Ансу Фати.

Тепер Ферран рассчитывает развить успех в "Эль Классико" против "Реала".

А с трибун игрока будет поддерживать очаровательная Сира.

Сира - дочь бывшего главного тренера сборной Испании Луиса Энрике.

Ее отец успел поиграть и за "сливочных" и за "сине-гранатовых".

Но симпатии дочери, по понятным причинам, будут на стороне "Барсы".

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В статье: Барселона Луис Энрике вТренде
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