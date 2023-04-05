Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
Сегодня ее бойфренд попробует огорчить Реал
instagram.com/siramartinezc
Ферран Торрес пока не может похвастаться статусом одного из лидеров "Барселоны".
Игрок сборной Испании пока чаще выходит на замену, чем появляется в стартовом составе.
Однако, последний матч против "Эльче" сложился для вингера очень удачно - гол и голевая передача на Ансу Фати.
Тепер Ферран рассчитывает развить успех в "Эль Классико" против "Реала".
А с трибун игрока будет поддерживать очаровательная Сира.
Сира - дочь бывшего главного тренера сборной Испании Луиса Энрике.
Ее отец успел поиграть и за "сливочных" и за "сине-гранатовых".
Но симпатии дочери, по понятным причинам, будут на стороне "Барсы".
Популярное сейчас
- Прошлись по артиллерии и автомобильной технике врага. Генштаб – о потерях россиян за 4 апреля
- Команда Роналду разгромила соперника 5:0. Португалец забил дважды
- Аль-Хиляль играет на повышение. Арабы предложили Месси очередную ошеломляющую сумму
- Передал привет Коно и Шапе. Мудрик показал свой уровень в CS:GO. ВИДЕО
- Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО
- Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО