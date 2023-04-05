Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО

Ферран Торрес пока не может похвастаться статусом одного из лидеров "Барселоны".

Игрок сборной Испании пока чаще выходит на замену, чем появляется в стартовом составе.

Однако, последний матч против "Эльче" сложился для вингера очень удачно - гол и голевая передача на Ансу Фати.

Тепер Ферран рассчитывает развить успех в "Эль Классико" против "Реала".

А с трибун игрока будет поддерживать очаровательная Сира.

Сира - дочь бывшего главного тренера сборной Испании Луиса Энрике.

Ее отец успел поиграть и за "сливочных" и за "сине-гранатовых".

Но симпатии дочери, по понятным причинам, будут на стороне "Барсы".