На психологическую реабилитацию. Грєм Поттер отправился на Мальдивы после увольнения из Челси

Грэм Поттер пережил очень тяжелые времена в "Челси".

2 апреля лондонский клуб уволил тренера и выплатил ему компенсацию в размере 13 миллионов фунтов.

Похоже, что и сам специалист был не против такого развития событий.

Спустя два дня после новости об увольнении (похоже, компенсация как раз пришла), Поттер с семьей улетел отдыхать на Мальдивы.

"Он не открывал шампанское и, если уж на то пошло - выглядел немного мрачным.

В самолете он играл в игры с сыном, немного вздремнул и первым исчез в частном автобусе по прибытию", - сообщает источник The Sun.

Кажется, Грэму определенно нужна психологическая разгрузка.

Руководство "синих" платит за все.