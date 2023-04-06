  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

На психологическую реабилитацию. Грєм Поттер отправился на Мальдивы после увольнения из Челси

Новости
(1 голосов)

Компенсация позволяет

На психологическую реабилитацию. Грєм Поттер отправился на Мальдивы после увольнения из Челси

Фото: Sports Mole

UA-Футбол
Новина українською

Грэм Поттер пережил очень тяжелые времена в "Челси".

2 апреля лондонский клуб уволил тренера и выплатил ему компенсацию в размере 13 миллионов фунтов.

Похоже, что и сам специалист был не против такого развития событий.

Спустя два дня после новости об увольнении (похоже, компенсация как раз пришла), Поттер с семьей улетел отдыхать на Мальдивы.

"Он не открывал шампанское и, если уж на то пошло - выглядел немного мрачным.

В самолете он играл в игры с сыном, немного вздремнул и первым исчез в частном автобусе по прибытию", - сообщает источник The Sun.

Кажется, Грэму определенно нужна психологическая разгрузка.

Руководство "синих" платит за все.

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
yellow-arrow
Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
yellow-arrow
Передал привет Коно и Шапе. Мудрик показал свой уровень в CS:GO. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Грэм Поттер вТренде Челси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде