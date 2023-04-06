На психологическую реабилитацию. Грєм Поттер отправился на Мальдивы после увольнения из Челси
Компенсация позволяет
Фото: Sports Mole
Грэм Поттер пережил очень тяжелые времена в "Челси".
2 апреля лондонский клуб уволил тренера и выплатил ему компенсацию в размере 13 миллионов фунтов.
Похоже, что и сам специалист был не против такого развития событий.
Спустя два дня после новости об увольнении (похоже, компенсация как раз пришла), Поттер с семьей улетел отдыхать на Мальдивы.
"Он не открывал шампанское и, если уж на то пошло - выглядел немного мрачным.
В самолете он играл в игры с сыном, немного вздремнул и первым исчез в частном автобусе по прибытию", - сообщает источник The Sun.
Кажется, Грэму определенно нужна психологическая разгрузка.
Руководство "синих" платит за все.
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