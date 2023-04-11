Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО

Дортмундская "Боруссия" получила болезненный удар по своим чемпионским амбициям в недавнем матче с "Баварией" (2:4).

Не меньшей проблемой должна стать и травма центрального защитника "шершней" Нико Шлоттербека.

Впрочем, за восстановления игрока сборной Германии готовы взяться лучшие специалисты.

Ким Швестер является медсестрой по образования и моделью нижнего белья - по призванию.

Красотка написала в своих соцсетях, что готова поработать с Нико до его полного выздоровления.

Нужно отметить, что популярная модель (435 тысяч подписчиков в инстаграме) давно фанатеет от "Боруссии".

Ее часто можно увидеть на матчах, а "любовь всей ее жизни" - это Марко Ройс.

Теперь можно быть уверенными, что футболисты "Дортмунда" в надежных руках.