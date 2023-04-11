Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
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instagram.com/kimschiele
Дортмундская "Боруссия" получила болезненный удар по своим чемпионским амбициям в недавнем матче с "Баварией" (2:4).
Не меньшей проблемой должна стать и травма центрального защитника "шершней" Нико Шлоттербека.
Впрочем, за восстановления игрока сборной Германии готовы взяться лучшие специалисты.
Ким Швестер является медсестрой по образования и моделью нижнего белья - по призванию.
Красотка написала в своих соцсетях, что готова поработать с Нико до его полного выздоровления.
Нужно отметить, что популярная модель (435 тысяч подписчиков в инстаграме) давно фанатеет от "Боруссии".
Ее часто можно увидеть на матчах, а "любовь всей ее жизни" - это Марко Ройс.
Теперь можно быть уверенными, что футболисты "Дортмунда" в надежных руках.
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