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Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО

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И ни о чем не жалеет

Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО

instagram.com/kaylasimmmons

UA-Футбол
Новина українською

Кайла Симмонс была восходящей звездой волейбола.

Спортсменка выступала за Университет Маршалла и молодежную сборную США, подавая большие надежды на успешное будущее.

Однако, ситуация изменилась кардинально, причем по очень специфичной причине.

Красотка всегда была поклонницей откровеных фото в соцсетях, не стесняясь демонстрировать отличную фигуру.

В связи с этим Кайла регулярно подвергалась критике за слишком распущенное поведение.

Долго терпеть юная девушка не стала и в 2021 году решила оставить волейбол.

"Я просто любила отдыхать на пляже и делать фото. Но потом случился инцидент с колледжем. Администрация заявила мне, что мои фото недопустимы и хотели заставить удалить аккаунт. В тот момент я решила, что никто не будет указывать мне, что делать", - заявила спортсменка.

Теперь Симмонс - успешная модель купальников и популярный блогер (почти миллион подписчиков в инстаграме).

О своем решении она точно не жалеет.

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В статье: волейбол вТренде
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