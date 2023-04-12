Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
И ни о чем не жалеет
instagram.com/kaylasimmmons
Кайла Симмонс была восходящей звездой волейбола.
Спортсменка выступала за Университет Маршалла и молодежную сборную США, подавая большие надежды на успешное будущее.
Однако, ситуация изменилась кардинально, причем по очень специфичной причине.
Красотка всегда была поклонницей откровеных фото в соцсетях, не стесняясь демонстрировать отличную фигуру.
В связи с этим Кайла регулярно подвергалась критике за слишком распущенное поведение.
Долго терпеть юная девушка не стала и в 2021 году решила оставить волейбол.
"Я просто любила отдыхать на пляже и делать фото. Но потом случился инцидент с колледжем. Администрация заявила мне, что мои фото недопустимы и хотели заставить удалить аккаунт. В тот момент я решила, что никто не будет указывать мне, что делать", - заявила спортсменка.
Теперь Симмонс - успешная модель купальников и популярный блогер (почти миллион подписчиков в инстаграме).
О своем решении она точно не жалеет.
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