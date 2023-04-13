Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
Сегодня девушка празднует день рождения
instagram.com/anaoqruashvili
Георгий Гочолейшвили усилил "Шахтер" зимой и уже успел отличиться двумя голами - в чужие ворота (против "Черноморца") и в свои (против "Львова").
Вместе с игроком в Украину приехала его вторая половинка.
Ана вчера поддерживал своего возлюбленного с трибун.
А уже сегодня красотка отмечает своей день рождения.
Остается только пожелать девушке счастья и чтобы ей чаще посвящали все-таки голы, а не автоголы.
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