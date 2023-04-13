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Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО

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Сегодня девушка празднует день рождения

Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО

instagram.com/anaoqruashvili

UA-Футбол
Новина українською

Георгий Гочолейшвили усилил "Шахтер" зимой и уже успел отличиться двумя голами - в чужие ворота (против "Черноморца") и в свои (против "Львова").

Вместе с игроком в Украину приехала его вторая половинка.

Ана вчера поддерживал своего возлюбленного с трибун.

А уже сегодня красотка отмечает своей день рождения.

Остается только пожелать девушке счастья и чтобы ей чаще посвящали все-таки голы, а не автоголы.

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В статье: Шахтер (Донецк) вТренде Георгий Гочолейшвили
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