Не на фарт. Супермодель продемонстрировала свою поддержку Наполи перед матчем с Миланом. ФОТО

Вчера "Наполи" проиграл первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов "Милану" (0:1).

Не помогла команде Лучано Спалетти даже поддержка такой звезды, как Эмили Ратаковски.

Супермодель (почти 30 миллионов фолловеров в инстаграме), опубликовала в историях фото в футболке "Наполи".

Приятно, конечно - но возвращение Виктора Осимхена, к примеру, порадовало бы болельщиков больше.