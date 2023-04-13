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Не на фарт. Супермодель продемонстрировала свою поддержку Наполи перед матчем с Миланом. ФОТО

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Красота не спасла неаполитанцев

Не на фарт. Супермодель продемонстрировала свою поддержку Наполи перед матчем с Миланом. ФОТО

instagram.com/emrata

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Наполи" проиграл первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов "Милану" (0:1).

Не помогла команде Лучано Спалетти даже поддержка такой звезды, как Эмили Ратаковски.

Супермодель (почти 30 миллионов фолловеров в инстаграме), опубликовала в историях фото в футболке "Наполи".

Не на фарт. Супермодель продемонстрировала свою поддержку Наполи перед матчем с Миланом. ФОТО - изображение 1

Приятно, конечно - но возвращение Виктора Осимхена, к примеру, порадовало бы болельщиков больше.

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