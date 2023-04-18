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София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО

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(1 голосов)

Девушка ведет активную спортивную жизнь

София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО

instagram.com/sof4ukk

Новина українською

24-летняя украинская судья София Причина стала известной после скандального инцидента, который произошел в ее дебютном матче Первой лиги Полесье - Металлург. Девушка подверглась нападению одного из футболистов житомирской команды, который остался недоволен судейством.

Игрок получил красную карточку, длительную дисквалификацию, да еще и потерял контракт с Полесьем.

Ну а София получила положительные отзывы о своей работе от комитета арбитров, а Лучано Лучи даже напророчил ей в будущем работу в УПЛ.

Ну а мы остановимся на самой девушке – которая работает судьей с 2015 года. София начинала карьеру с юношеских и молодежных лиг. В последние годы обслуживает поединки Второй и первой лиг, молодежного первенства УПЛ, а также встречи женского чемпионата.

До карьеры в судейском корпусе София и сама играла в футбол. Она выступала в составе женского клуба "Львовяночка" и играла на позиции защитника.

Также девушка активно свой Инстаграм, где делится своими фото, которые демонстрируют, что и за пределами поля София остается привлекательной и жизнерадостной девушкой.

София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО - изображение 1
София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО - изображение 2София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО - изображение 3София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО - изображение 4София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО - изображение 5София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО - изображение 6София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО - изображение 7София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО - изображение 8София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО - изображение 9София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО - изображение 10София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО - изображение 11София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО - изображение 12София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО - изображение 13София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО - изображение 14
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
18.04.2023 в 00:31
И кто ее из руководства прет?
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