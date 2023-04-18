София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
Девушка ведет активную спортивную жизнь
instagram.com/sof4ukk
24-летняя украинская судья София Причина стала известной после скандального инцидента, который произошел в ее дебютном матче Первой лиги Полесье - Металлург. Девушка
Игрок получил красную карточку, длительную дисквалификацию, да еще и потерял контракт с Полесьем.
Ну а София получила положительные отзывы о своей работе от комитета арбитров, а
Ну а мы остановимся на самой девушке – которая работает судьей с 2015 года. София начинала карьеру с юношеских и молодежных лиг. В последние годы обслуживает поединки Второй и первой лиг, молодежного первенства УПЛ, а также встречи женского чемпионата.
До карьеры в судейском корпусе София и сама играла в футбол. Она выступала в составе женского клуба "Львовяночка" и играла на позиции защитника.
Также девушка активно свой Инстаграм, где делится своими фото, которые демонстрируют, что и за пределами поля София остается привлекательной и жизнерадостной девушкой.
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