София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО

24-летняя украинская судья София Причина стала известной после скандального инцидента, который произошел в ее дебютном матче Первой лиги Полесье - Металлург. Девушка подверглась нападению одного из футболистов житомирской команды, который остался недоволен судейством.

Игрок получил красную карточку, длительную дисквалификацию, да еще и потерял контракт с Полесьем.

Ну а София получила положительные отзывы о своей работе от комитета арбитров, а Лучано Лучи даже напророчил ей в будущем работу в УПЛ .

Ну а мы остановимся на самой девушке – которая работает судьей с 2015 года. София начинала карьеру с юношеских и молодежных лиг. В последние годы обслуживает поединки Второй и первой лиг, молодежного первенства УПЛ, а также встречи женского чемпионата.

До карьеры в судейском корпусе София и сама играла в футбол. Она выступала в составе женского клуба "Львовяночка" и играла на позиции защитника.

Также девушка активно свой Инстаграм, где делится своими фото, которые демонстрируют, что и за пределами поля София остается привлекательной и жизнерадостной девушкой.