Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО

Сегодня вечером "Чесли" постарается спасти сезон, на своем поле отыграв два гола у мадридского "Реала" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Определенно Фрэнка Лэмпарда радует сообщение о готовности Кая Хаверца принять участие в матче.

Лучший бомбардир "синих" определенно сыграет важную роль в атаке команды.

А с трибун его обязательно будет поддерживать его девушка София.

Красотка живет с футболистом в Лондоне и регулярно украшает своим присутствием трибуны "Стэмфорд Бридж".