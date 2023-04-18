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Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО

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Сегодня он даст бой Реалу

Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО

Stefan Matzke - sampics/Corbis via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня вечером "Чесли" постарается спасти сезон, на своем поле отыграв два гола у мадридского "Реала" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Определенно Фрэнка Лэмпарда радует сообщение о готовности Кая Хаверца принять участие в матче.

Лучший бомбардир "синих" определенно сыграет важную роль в атаке команды.

А с трибун его обязательно будет поддерживать его девушка София.

Красотка живет с футболистом в Лондоне и регулярно украшает своим присутствием трибуны "Стэмфорд Бридж".

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В статье: Челси (Лондон) Кай Хавертц вТренде
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