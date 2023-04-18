Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО
Сегодня он даст бой Реалу
Stefan Matzke - sampics/Corbis via Getty Images
Сегодня вечером "Чесли" постарается спасти сезон, на своем поле отыграв два гола у мадридского "Реала" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Определенно Фрэнка Лэмпарда радует сообщение о готовности Кая Хаверца принять участие в матче.
Лучший бомбардир "синих" определенно сыграет важную роль в атаке команды.
А с трибун его обязательно будет поддерживать его девушка София.
Красотка живет с футболистом в Лондоне и регулярно украшает своим присутствием трибуны "Стэмфорд Бридж".
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