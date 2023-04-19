Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
Времени бразилец на больничном не терял
instagram.com/brunabiancardi
Неймар продолжает восстанавливаться после травмы и пока не приступил к тренировкам с ПСЖ.
Впрочем, на больничном футболисту не скучно.
Компанию спортсмену составляет известная блогерша Бруна Бьянкарди (3,9 миллиона подписчиков в инстаграме и 3,4 миллиона в тик-токе).
Пару видели вместе еще зимой, но молодые люди никак не комментировали свои отношения.
Теперь же пара опубликовала совместное фото - причем сразу с шокирующим содержанием.
"Мы мечтаем о твоей жизни, планируем твое появление и знание того, что ты здесь, чтобы дополнить нашу любовь, делает наши дни намного счастливее.
Ты появишся в прекрасной семье, с братом, бабушкой и дедушкой, дядей и тётей, которые уже тебя очень любят!
Приходи скорее сынок, мы тебя ждём!", - гласит подпись.
Стоит также отметить, что у футболиста уже есть ребенок - 11-летний сын Давид от первого брака со школьной любовью Каролиной.
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