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Криштиану Роналду и бойцы ММА красят ногти на ногах, но дело не в моде. ФОТО

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(1 голосов)

Главное - здоровье

Криштиану Роналду и бойцы ММА красят ногти на ногах, но дело не в моде. ФОТО

Фото: twitter.com/selecaoportugal

UA-Футбол
Новина українською

Дела Криштиану Роналду в Саудовской Аравии идут не так хорошо, как хотелось бы.

После бодрого старта, футболист и клуб притормозили и теперь фактически потеряли шансы на чемпионский титул.

Впрочем, фанатом интересует другое - почему Криштиану красит ногти на ногах.

Все началось с того, что игрок опубликовал фото из клубной сауны, где у него заметен черный лак для ногтей.

Криштиану Роналду и бойцы ММА красят ногти на ногах, но дело не в моде. ФОТО - изображение 1

Позже на фото с Фрэнсисом Нганну португалец также был замечен с такой раскраской.

Однако, похоже, дело не в моде или предпочтениях игрока.

Как сообщает Bild, спортсмены все чаще наносят на ногти специальное средство для защиты от грибков.

Таким же методом пользуется, к примеру, Майк Тайсон.

"Это помогает защитить ногти от грибков и других заболеваний после многих часов в душной обуви", - говорит легенда.

Некоторые бойцы ММА также красят ногти для того, чтобы избежать растрескивания во время боев.

Звучит логично и вполне вписивается в систему мира такого повернутого на своем здоровье человека, как Криштиану.

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В статье: Криштиану Роналду вТренде
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
19.04.2023 в 16:17
Цікаво. Ніколи не знав про таке.
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