Криштиану Роналду и бойцы ММА красят ногти на ногах, но дело не в моде. ФОТО
Главное - здоровье
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Дела Криштиану Роналду в Саудовской Аравии идут не так хорошо, как хотелось бы.
После бодрого старта, футболист и клуб притормозили и теперь фактически потеряли шансы на чемпионский титул.
Впрочем, фанатом интересует другое - почему Криштиану красит ногти на ногах.
Все началось с того, что игрок опубликовал фото из клубной сауны, где у него заметен черный лак для ногтей.
Позже на фото с Фрэнсисом Нганну португалец также был замечен с такой раскраской.
Однако, похоже, дело не в моде или предпочтениях игрока.
Как сообщает Bild, спортсмены все чаще наносят на ногти специальное средство для защиты от грибков.
Таким же методом пользуется, к примеру, Майк Тайсон.
"Это помогает защитить ногти от грибков и других заболеваний после многих часов в душной обуви", - говорит легенда.
Некоторые бойцы ММА также красят ногти для того, чтобы избежать растрескивания во время боев.
Звучит логично и вполне вписивается в систему мира такого повернутого на своем здоровье человека, как Криштиану.
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