Криштиану Роналду и бойцы ММА красят ногти на ногах, но дело не в моде. ФОТО

Дела Криштиану Роналду в Саудовской Аравии идут не так хорошо, как хотелось бы.

После бодрого старта, футболист и клуб притормозили и теперь фактически потеряли шансы на чемпионский титул.

Впрочем, фанатом интересует другое - почему Криштиану красит ногти на ногах.

Все началось с того, что игрок опубликовал фото из клубной сауны, где у него заметен черный лак для ногтей.

Позже на фото с Фрэнсисом Нганну португалец также был замечен с такой раскраской.

Однако, похоже, дело не в моде или предпочтениях игрока.

Как сообщает Bild, спортсмены все чаще наносят на ногти специальное средство для защиты от грибков.

Таким же методом пользуется, к примеру, Майк Тайсон.

"Это помогает защитить ногти от грибков и других заболеваний после многих часов в душной обуви", - говорит легенда.

Некоторые бойцы ММА также красят ногти для того, чтобы избежать растрескивания во время боев.

Звучит логично и вполне вписивается в систему мира такого повернутого на своем здоровье человека, как Криштиану.