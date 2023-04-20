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Украинская киберспортивная суперзвезда s1mple сыграл с Неймаром в CS. ФОТО

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Вот так встреча!

Украинская киберспортивная суперзвезда s1mple сыграл с Неймаром в CS. ФОТО

instagram.com/s1mpleo

UA-Футбол
Новина українською

Киберспортивная суперзвезда Александр s1mple Костылев сейчас находится в Бразилии на турнире IEM Rio 2023.

Другой любитель погонять в CS:GO - Неймар - также сейчас проходит реабилитацию на родине.

Две таких знаменитости просто не могли не встретиться.

Сначала бразилец опубликовал фото своего матча с украинским киберспортсменом.

Украинская киберспортивная суперзвезда s1mple сыграл с Неймаром в CS. ФОТО - изображение 1

Команда Неймара и Симпла выиграла со счетом 16:6, на счету Александра 26 фрагов (лучший), у Нея 22 (третий результат).

А позде уже сам украинец поделился фото с форвардом ПСЖ.

"Учимся у лучших", - подписал публикацию Александр.

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В статье: Неймар вТренде Александр Костылев
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