Украинская киберспортивная суперзвезда s1mple сыграл с Неймаром в CS. ФОТО

Киберспортивная суперзвезда Александр s1mple Костылев сейчас находится в Бразилии на турнире IEM Rio 2023.

Другой любитель погонять в CS:GO - Неймар - также сейчас проходит реабилитацию на родине.

Две таких знаменитости просто не могли не встретиться.

Сначала бразилец опубликовал фото своего матча с украинским киберспортсменом.

Команда Неймара и Симпла выиграла со счетом 16:6, на счету Александра 26 фрагов (лучший), у Нея 22 (третий результат).

А позде уже сам украинец поделился фото с форвардом ПСЖ.

"Учимся у лучших", - подписал публикацию Александр.