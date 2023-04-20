Украинская киберспортивная суперзвезда s1mple сыграл с Неймаром в CS. ФОТО
Вот так встреча!
instagram.com/s1mpleo
Киберспортивная суперзвезда Александр s1mple Костылев сейчас находится в Бразилии на турнире IEM Rio 2023.
Другой любитель погонять в CS:GO - Неймар - также сейчас проходит реабилитацию на родине.
Две таких знаменитости просто не могли не встретиться.
Сначала бразилец опубликовал фото своего матча с украинским киберспортсменом.
Команда Неймара и Симпла выиграла со счетом 16:6, на счету Александра 26 фрагов (лучший), у Нея 22 (третий результат).
А позде уже сам украинец поделился фото с форвардом ПСЖ.
"Учимся у лучших", - подписал публикацию Александр.
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