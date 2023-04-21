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Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО

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(2 голосов)

Еврокубковый сезон окончен

Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО

instagram.com/annmari_olsen

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Манчестер Юнайтер" был буквально раздавлен "Севильей" 3:0 в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.

С общим счетом 2:5 команда завершила для себя еврокубковый сезон.

Больше всех расстроилась Энн-Мари Ольсен.

Популярная топлесс-модель является известной фанаткой "дьяволов".

Красотка может похвастаться огромной коллекцией футболок МЮ (в том числе и винтажных), а на ее руке красуется тату с седьмым номером (нет, не в честь Алексиса Санчеса).

Теперь все надежды команды и ее главной фанатки - на АПЛ.

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В статье: Манчестер Юнайтед вТренде
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
21.04.2023 в 13:41
Who writes texts for her posts?
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