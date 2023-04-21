Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО
Еврокубковый сезон окончен
instagram.com/annmari_olsen
Вчера "Манчестер Юнайтер" был буквально раздавлен "Севильей" 3:0 в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.
С общим счетом 2:5 команда завершила для себя еврокубковый сезон.
Больше всех расстроилась Энн-Мари Ольсен.
Популярная топлесс-модель является известной фанаткой "дьяволов".
Красотка может похвастаться огромной коллекцией футболок МЮ (в том числе и винтажных), а на ее руке красуется тату с седьмым номером (нет, не в честь Алексиса Санчеса).
Теперь все надежды команды и ее главной фанатки - на АПЛ.
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21.04.2023 в 13:41
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