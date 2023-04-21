Ответ Кришу и Нганну. Месси встретился с бойцом ММА, который сделал татуировку с лицом Лео. ФОТО
Ответ Нганну
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Не так давно интернет облетело фото Криштиану Роналду в компании со звездным бойцом Фрэнсисом Нганну.
Лео Месси ответил - встретился с аргентинским бойцом ММА Лауреано Старополи.
Старополи стал чемпионом ARES (французская лига ММА) в категории до 77 килограм.
Форвард посетил мероприятие, поддержал соотечественника и сделал общее фото.
Любопытно, что сам боец - большой фанат футболиста (впрочем, это и не удивительно для любого аргентинца).
Ранее он показал татуировку со звездой ПСЖ.
По масштабу, конечно, не Нганну - но зато у Нганну нет тату с Роналду.
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