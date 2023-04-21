Ответ Кришу и Нганну. Месси встретился с бойцом ММА, который сделал татуировку с лицом Лео. ФОТО

Не так давно интернет облетело фото Криштиану Роналду в компании со звездным бойцом Фрэнсисом Нганну.

Лео Месси ответил - встретился с аргентинским бойцом ММА Лауреано Старополи.

Старополи стал чемпионом ARES (французская лига ММА) в категории до 77 килограм.

Форвард посетил мероприятие, поддержал соотечественника и сделал общее фото.

Любопытно, что сам боец - большой фанат футболиста (впрочем, это и не удивительно для любого аргентинца).

Ранее он показал татуировку со звездой ПСЖ.

По масштабу, конечно, не Нганну - но зато у Нганну нет тату с Роналду.