Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
При участии певицы MamaRika
фото из свободных источников
Звезда украинской эстрады MamaRika выступила в Дубае с благотворительным концертом.
Главным лотом мероприятия должен был стать флаг Украины с символикой АЗОВа и подписями воинов.
Средства планировали передать на дроны для штурмовой пригады Азова.
Однако, неожиданно оказалось, что в ОАЭ запрещены аукционы.
Зато в Эмиратах есть Сергей Ребров.
Певица связалась с женой украинского тренера Анной.
Та передала информацию мужу, а уже Сергей Станиславович подключил Андрея Ярмоленко, Александра Зинченко и Романа Яремчука.
Вместе они выкупили флаг за 2,3 миллиона гривен.
Об этом сама певица рассказала в интервью Анне Ребровой.
На выручуенные средства были куплены два DJI Matrice 300rtk і три DJI Mavic 3 enterprise, которые уже переданы по назначению.
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