Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО

Звезда украинской эстрады MamaRika выступила в Дубае с благотворительным концертом.

Главным лотом мероприятия должен был стать флаг Украины с символикой АЗОВа и подписями воинов.

Средства планировали передать на дроны для штурмовой пригады Азова.

Однако, неожиданно оказалось, что в ОАЭ запрещены аукционы.

Зато в Эмиратах есть Сергей Ребров.

Певица связалась с женой украинского тренера Анной.

Та передала информацию мужу, а уже Сергей Станиславович подключил Андрея Ярмоленко, Александра Зинченко и Романа Яремчука.

Вместе они выкупили флаг за 2,3 миллиона гривен.

Об этом сама певица рассказала в интервью Анне Ребровой.

На выручуенные средства были куплены два DJI Matrice 300rtk і три DJI Mavic 3 enterprise, которые уже переданы по назначению.