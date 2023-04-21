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Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО

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(1 голосов)

При участии певицы MamaRika

Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Звезда украинской эстрады MamaRika выступила в Дубае с благотворительным концертом.

Главным лотом мероприятия должен был стать флаг Украины с символикой АЗОВа и подписями воинов.

Средства планировали передать на дроны для штурмовой пригады Азова.

Однако, неожиданно оказалось, что в ОАЭ запрещены аукционы.

Зато в Эмиратах есть Сергей Ребров.

Певица связалась с женой украинского тренера Анной.

Та передала информацию мужу, а уже Сергей Станиславович подключил Андрея Ярмоленко, Александра Зинченко и Романа Яремчука.

Вместе они выкупили флаг за 2,3 миллиона гривен.

Об этом сама певица рассказала в интервью Анне Ребровой.

На выручуенные средства были куплены два DJI Matrice 300rtk і три DJI Mavic 3 enterprise, которые уже переданы по назначению.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Роман Яремчук Александр Зинченко вТренде
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
21.04.2023 в 16:26
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