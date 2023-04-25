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Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО

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Заставляет Бена пожалеть

Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО

instagram.com/hollyscarfone

UA-Футбол
Новина українською

С первых дней в Лондоне Михаил Мудрик крепко сдружился с защитником "Челси" Беном Чилуєллом.

Сам англичанин выиграл конкуренцию за место на левом фланге.

Однако, в личной жизни игрока все сложнее.

Летом минувшего года футболиста заметили с популярной моделью (800 тысяч подписчиков в инстаграме) Холли Скарфоне.

Долго роман пары не продлился и вскоре они объявили о расставании.

Красотка не расстроилась и продолжает восхищать фанатов в соцсетях яркими фото, пытаясь заставить Бена сожалеть о своем решении.

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В статье: Челси (Лондон) вТренде
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