Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО

С первых дней в Лондоне Михаил Мудрик крепко сдружился с защитником "Челси" Беном Чилуєллом.

Сам англичанин выиграл конкуренцию за место на левом фланге.

Однако, в личной жизни игрока все сложнее.

Летом минувшего года футболиста заметили с популярной моделью (800 тысяч подписчиков в инстаграме) Холли Скарфоне.

Долго роман пары не продлился и вскоре они объявили о расставании.

Красотка не расстроилась и продолжает восхищать фанатов в соцсетях яркими фото, пытаясь заставить Бена сожалеть о своем решении.