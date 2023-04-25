Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
Заставляет Бена пожалеть
instagram.com/hollyscarfone
С первых дней в Лондоне Михаил Мудрик
Сам англичанин выиграл конкуренцию за место на левом фланге.
Однако, в личной жизни игрока все сложнее.
Летом минувшего года футболиста заметили с популярной моделью (800 тысяч подписчиков в инстаграме) Холли Скарфоне.
Долго роман пары не продлился и вскоре они объявили о расставании.
Красотка не расстроилась и продолжает восхищать фанатов в соцсетях яркими фото, пытаясь заставить Бена сожалеть о своем решении.
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