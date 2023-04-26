Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО
Наши поздравления прекрасной паре
instagram.com/i.a.m.rosie
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан объявил о важном событии в личной жизни. Форвард официально стал семейным человеком.
В Инстаграм он объявил о том, что официально связал свои отношения с любимой девушкой Татьяной. Пара связала себя узами еще 18 апреля, однако только сегодня сообщили о радостном событии в личной жизни.
"Люблю тебя. 18.04.23", – написал нападающий Шахтера в Инстаграме.
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