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Брутальные красавцы. Минай начал сотрудничать с барбершопом. ФОТО

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Взаимовыгодное партнерство - это всегда хорошо

Брутальные красавцы. Минай начал сотрудничать с барбершопом. ФОТО

fcminaj.com

Новина українською

Закарпатский "Минай" сообщил о заключении партнерского соглашения с одним из барбершопов Ужгорода.

Как сообщает пресс-служба клуба, в рамках договора игроки команды смогут стать обладателями по-настоящему стильных причесок.

"Настоящий мужской стиль гарантирован!", – заявили довольные минайцы.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
Інстаграм Миная

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