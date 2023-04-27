Брутальные красавцы. Минай начал сотрудничать с барбершопом. ФОТО
Взаимовыгодное партнерство - это всегда хорошо
fcminaj.com
Закарпатский "
Как сообщает пресс-служба клуба, в рамках договора игроки команды смогут стать обладателями по-настоящему стильных причесок.
"Настоящий мужской стиль гарантирован!", – заявили довольные минайцы.
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Источник:Інстаграм Миная
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