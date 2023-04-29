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Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО

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Вчера у команды был повод для радости

Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО

instagram.com/ksuu.lebedenko

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Верес" обыграл ""Львов" и наконец прервал свою ужасную серию, одержав первую победу в 2023-м году.

Свою ногу к успеху команы приложил Александр Лебеденко, который вышел во втором тайме.

Для полузащитника наоборот - год начался с хороших новостей.

Жена футболиста Ксения подарила мужу наследника.

Сегодня знокомимся с источником вдохновения игрока.

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В статье: Верес (Ровно) Александр Лебеденко вТренде
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