Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
Вчера у команды был повод для радости
instagram.com/ksuu.lebedenko
Вчера "Верес" обыграл ""Львов" и наконец прервал свою ужасную серию, одержав первую победу в 2023-м году.
Свою ногу к успеху команы приложил Александр Лебеденко, который вышел во втором тайме.
Для полузащитника наоборот - год начался с хороших новостей.
Жена футболиста Ксения подарила мужу наследника.
Сегодня знокомимся с источником вдохновения игрока.
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