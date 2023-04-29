Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО

Вчера "Верес" обыграл ""Львов" и наконец прервал свою ужасную серию, одержав первую победу в 2023-м году.

Свою ногу к успеху команы приложил Александр Лебеденко, который вышел во втором тайме.

Для полузащитника наоборот - год начался с хороших новостей.

Жена футболиста Ксения подарила мужу наследника.

Сегодня знокомимся с источником вдохновения игрока.