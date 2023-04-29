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Сестра-модель бразильской звезды получила лицензию агента FIFA и начинает карьеру в футболе. ФОТО

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Нет, речь не про сестру Неймара

Сестра-модель бразильской звезды получила лицензию агента FIFA и начинает карьеру в футболе. ФОТО

instagram.com/hellen_telles

UA-Футбол
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Алекс Теллес не смог закрепиться в составе "Манчестер Юнайтед", но сейчас может выиграть Лигу Европы с "Севильей", на прошлой неделе выбив из турнира "красных дьяволов".

Еще одна радостная новость в семьей футболиста - его сестра Хелен получила лицензию FIFA как футбольный агент.

Сама красотка, которая также работает моделью, так прокомментировала это событие:

Немногие имеют реальное представление о том, что это значит для меня. Этот статус — результат 9 лет работы и ежедневной борьбы за признание.

Мне нужно было выбить дверь, показать себя, заслужить уважение. Мне нужно было противостоять подозрительным взглядам, уклоняться от неуважительных комментариев, убегать от хамских замечаний… быть замеченной, но более того: чтобы меня уважали. И я продолжаю это делать, каждый день.

Ранее футболиста представляла компания Gol International Пини Захави, но теперь он перейдет к Hellen's H13 Sports Management.

Похоже, это только первый шаг для девушки, которая собирается стать акулой в мире мужского футбола.

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В статье: Манчестер Юнайтед Алекс Теллес вТренде
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