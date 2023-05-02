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Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО

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Ее муж сейчас в огне

Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО

instagram.com/k.mariia10

UA-Футбол
Новина українською

После нескольких лет скитаний, Назарий Русин вернулся в "Зарю", где он уже ранее отлично играл у Виктора Скрипника.

Под руководством другого тренера, но форвард снова выстрелил - восемь голов и борьба самые высокие места по итогам сезона.

Все свои голы нападающий посвящает жене и сыну.

Очаровательная Мария сейчас с мужем в Киеве и поддерживает его на матчах.

С ней мы сегодня и знакомимся поближе.

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В статье: Заря (Луганск) Назарий Русин вТренде
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