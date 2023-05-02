Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО

После нескольких лет скитаний, Назарий Русин вернулся в "Зарю", где он уже ранее отлично играл у Виктора Скрипника.

Под руководством другого тренера, но форвард снова выстрелил - восемь голов и борьба самые высокие места по итогам сезона.

Все свои голы нападающий посвящает жене и сыну.

Очаровательная Мария сейчас с мужем в Киеве и поддерживает его на матчах.

С ней мы сегодня и знакомимся поближе.