Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
Ее муж сейчас в огне
instagram.com/k.mariia10
После нескольких лет скитаний, Назарий Русин вернулся в "Зарю", где он уже ранее отлично играл у Виктора Скрипника.
Под руководством другого тренера, но форвард снова выстрелил - восемь голов и борьба самые высокие места по итогам сезона.
Все свои голы нападающий посвящает жене и сыну.
Очаровательная Мария сейчас с мужем в Киеве и поддерживает его на матчах.
С ней мы сегодня и знакомимся поближе.
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