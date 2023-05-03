Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО

Бернарду Силва вместе с "Манчестер Сити" несется к очередному чемпионскому титулу.

Однако, у португальца это не единственный повод для радости.

На днях игрок со своей девушкой объявили о том, что ждут пополнение в семье.

Молодые люди познакомились во время эпидемии коронавируса в 2020-м году и с тех пор вместе.

Инес - популярная модель и блоггер (137 тысяч подписчиков в инстаграме).

Фото со стадионов в ее соцсетях не меньше, чем кадров в купальниках.