Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО
На днях пара сделала важное признание
instagram.com/inesdegenertomaz
Бернарду Силва вместе с "Манчестер Сити" несется к очередному чемпионскому титулу.
Однако, у португальца это не единственный повод для радости.
На днях игрок со своей девушкой объявили о том, что ждут пополнение в семье.
Молодые люди познакомились во время эпидемии коронавируса в 2020-м году и с тех пор вместе.
Инес - популярная модель и блоггер (137 тысяч подписчиков в инстаграме).
Фото со стадионов в ее соцсетях не меньше, чем кадров в купальниках.
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