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Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО

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На днях пара сделала важное признание

Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО

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UA-Футбол
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Бернарду Силва вместе с "Манчестер Сити" несется к очередному чемпионскому титулу.

Однако, у португальца это не единственный повод для радости.

На днях игрок со своей девушкой объявили о том, что ждут пополнение в семье.

Молодые люди познакомились во время эпидемии коронавируса в 2020-м году и с тех пор вместе.

Инес - популярная модель и блоггер (137 тысяч подписчиков в инстаграме).

Фото со стадионов в ее соцсетях не меньше, чем кадров в купальниках.

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В статье: Манчестер Сити вТренде
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