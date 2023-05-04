Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
Завидуем вместе
instagram.com/cartiamallan
Ранее мы уже знакомились с
Было бы неправильным не познакомиться с красоткой, ради которой футболист расстался с яркой моделью.
Впрочем, новая пассия игрока - тоже модель.
Картия весьма популярна в соцсетях (более 500 тысяч подписчиков в инстаграме) и сотрудничает с известными брендами.
Что ж, Бена можно понять - а лучше просто позавидовать вместе.
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