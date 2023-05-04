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Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО

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Завидуем вместе

Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО

instagram.com/cartiamallan

UA-Футбол
Новина українською

Ранее мы уже знакомились с бывшей девушкой лучшего друга Михаила Мудрика в "Челси" Бена Чилуэлла.

Было бы неправильным не познакомиться с красоткой, ради которой футболист расстался с яркой моделью.

Впрочем, новая пассия игрока - тоже модель.

Картия весьма популярна в соцсетях (более 500 тысяч подписчиков в инстаграме) и сотрудничает с известными брендами.

Что ж, Бена можно понять - а лучше просто позавидовать вместе.

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