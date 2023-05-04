Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
Темпераментная красотка
instagram.com/melissasatta
Мелисса Сатта - известная итальянская телеведущая и звезда соцсетей (почти 5 миллионов подписчиков в инстаграме).
В футбольный кругах она стала известа благодаря длительным отношениям с Кевином-Принсом Боатенгом ("Милан", "Барселона" и еще ряд клубов).
Самая известная история вокруг этой пары - обвинения девушки в том, что она истощает своего мужа сексом, что прямо влияет на его физическую форму.
Сейчас красотка уже не с футболистом.
В начале года Сатта и звезда тенниса Маттео Берреттини объявили о своих отношениях.
Тепер аналогичная история повторяется уже с итальянцем.
Берреттини уже пропустил Madrid Open и пропустит Italian Open, который стартует на днях.
Причина - проблемы с мышцами.
Конечно же, первой подозреваемой сразу же оказалась Мелисса.
Однако, отмалчиваться девушка не стала.
"В соцсетях постоянно льются обвинения в том, что я истощаю Маттео, но это не так. Его травма - то же самое, что было в 2021-м году, когда мы были не вместе. Впрочем, стоит ли мне вообще оправдываться перед этими людьми?", - заявила телеведущая.
В одном красотка оказалась права - ей действительно никто не поверил.
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