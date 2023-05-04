Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО

Мелисса Сатта - известная итальянская телеведущая и звезда соцсетей (почти 5 миллионов подписчиков в инстаграме).

В футбольный кругах она стала известа благодаря длительным отношениям с Кевином-Принсом Боатенгом ("Милан", "Барселона" и еще ряд клубов).

Самая известная история вокруг этой пары - обвинения девушки в том, что она истощает своего мужа сексом, что прямо влияет на его физическую форму.

Сейчас красотка уже не с футболистом.

В начале года Сатта и звезда тенниса Маттео Берреттини объявили о своих отношениях.

Тепер аналогичная история повторяется уже с итальянцем.

Берреттини уже пропустил Madrid Open и пропустит Italian Open, который стартует на днях.

Причина - проблемы с мышцами.

Конечно же, первой подозреваемой сразу же оказалась Мелисса.

Однако, отмалчиваться девушка не стала.

"В соцсетях постоянно льются обвинения в том, что я истощаю Маттео, но это не так. Его травма - то же самое, что было в 2021-м году, когда мы были не вместе. Впрочем, стоит ли мне вообще оправдываться перед этими людьми?", - заявила телеведущая.

В одном красотка оказалась права - ей действительно никто не поверил.