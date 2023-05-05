Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО
Сегодня в Неаполе праздник
instagram.com/lauraslowiak
Вчера "Наполи" сыграл вничью с "Удинезе" и официально стал чемпионом Серии А за пять туров до финиша.
Один из главных героев этого триумфа - Петр Зелинский.
Польский полузащитник является главным старожилом команды (324 матча, пришел еще в 2016-м году).
Футболист помнит еще великолепную команду Маурицио Сарри, которая так и не стала чемпионской.
Тепер он наконец дождался своих золотых медалей.
А мы знакомимся с источником силы игрока - его женой Лаурой.
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