Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО

Вчера "Наполи" сыграл вничью с "Удинезе" и официально стал чемпионом Серии А за пять туров до финиша.

Один из главных героев этого триумфа - Петр Зелинский.

Польский полузащитник является главным старожилом команды (324 матча, пришел еще в 2016-м году).

Футболист помнит еще великолепную команду Маурицио Сарри, которая так и не стала чемпионской.

Тепер он наконец дождался своих золотых медалей.

А мы знакомимся с источником силы игрока - его женой Лаурой.