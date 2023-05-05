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Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО

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Сегодня в Неаполе праздник

Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО

instagram.com/lauraslowiak

UA-Футбол
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Вчера "Наполи" сыграл вничью с "Удинезе" и официально стал чемпионом Серии А за пять туров до финиша.

Один из главных героев этого триумфа - Петр Зелинский.

Польский полузащитник является главным старожилом команды (324 матча, пришел еще в 2016-м году).

Футболист помнит еще великолепную команду Маурицио Сарри, которая так и не стала чемпионской.

Тепер он наконец дождался своих золотых медалей.

А мы знакомимся с источником силы игрока - его женой Лаурой.

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В статье: Наполи (Неаполь) вТренде
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