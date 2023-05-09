Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО

Несмотря на 12 голов в 13 матчах, Криштиану Роналду и "Аль-Наср" проиграли борьбу за титул чемпиона "Аль-Иттахаду".

А вот кто всем доволен в Саудовской Аравии, так это Джорджина Родригес.

Красотка наслаждается жизнью и регулярно делится с фанатами яркими фото.

На днях девушка опубликовала ряд фото в купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру.