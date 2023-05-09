Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
Красота!
instagram.com/georginagio
Несмотря на 12 голов в 13 матчах, Криштиану Роналду и "Аль-Наср" проиграли борьбу за титул чемпиона "Аль-Иттахаду".
А вот кто всем доволен в Саудовской Аравии, так это Джорджина Родригес.
Красотка наслаждается жизнью и регулярно делится с фанатами яркими фото.
На днях девушка опубликовала ряд фото в купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру.
Похоже, скоро
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Во время ночной атаки на столицу воин Национальной гвардии сбил крылатую ракету из ПЗРК Игла
- Россияне в пятый раз с начала мая атаковали Киев. ПВО снова уничтожила все цели
- День Поражения Ювентуса. Полный текст апелляции признает его виновным
- Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
Новости по теме
- 15:29 Lifestyle Ответ Кришу и Нганну. Месси встретился с бойцом ММА, который сделал татуировку с лицом Лео. ФОТО
- 15:06 Lifestyle Криштиану Роналду и бойцы ММА красят ногти на ногах, но дело не в моде. ФОТО
- 13:20 Lifestyle Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн