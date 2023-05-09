  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО

Новости
Обновлено
(2 голосов)

Красота!

Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО

instagram.com/georginagio

UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на 12 голов в 13 матчах, Криштиану Роналду и "Аль-Наср" проиграли борьбу за титул чемпиона "Аль-Иттахаду".

А вот кто всем доволен в Саудовской Аравии, так это Джорджина Родригес.

Красотка наслаждается жизнью и регулярно делится с фанатами яркими фото.

На днях девушка опубликовала ряд фото в купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру.

Похоже, скоро к ней присоединится и Антонелла Рокуццо.

По теме
yellow-arrow
Загадали желание щуке. Усик и Шевченко сходили на рыбалку - ВИДЕО
yellow-arrow
Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
yellow-arrow
Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду вТренде
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде