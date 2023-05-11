Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО
Сегодня аргентинец постарается остановить Ювентус
instagram.com/nacucchio.karina
Гонсало Монтиель однозначно может записать сезон себе в актив.
В декабре именно защитник "Севильи" стал автором решающего пенальти, который сделал сборную Аргентины чемпионами мира.
Клубные дела также идут неплохо - несмотря на трудности в Ла Лиге, команда несется к очередному титулу в Лиге Европы.
Сегодня Гонсало постарается остановить грозную атаку "Ювентуса".
А мы знакомимся с главной фанаткой футболиста - его красоткой-женой Кариной.
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