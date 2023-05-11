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Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО

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Сегодня аргентинец постарается остановить Ювентус

Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО

instagram.com/nacucchio.karina

UA-Футбол
Новина українською

Гонсало Монтиель однозначно может записать сезон себе в актив.

В декабре именно защитник "Севильи" стал автором решающего пенальти, который сделал сборную Аргентины чемпионами мира.

Клубные дела также идут неплохо - несмотря на трудности в Ла Лиге, команда несется к очередному титулу в Лиге Европы.

Сегодня Гонсало постарается остановить грозную атаку "Ювентуса".

А мы знакомимся с главной фанаткой футболиста - его красоткой-женой Кариной.

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В статье: Лига Европы Севилья вТренде
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