Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО

Гонсало Монтиель однозначно может записать сезон себе в актив.

В декабре именно защитник "Севильи" стал автором решающего пенальти, который сделал сборную Аргентины чемпионами мира.

Клубные дела также идут неплохо - несмотря на трудности в Ла Лиге, команда несется к очередному титулу в Лиге Европы.

Сегодня Гонсало постарается остановить грозную атаку "Ювентуса".

А мы знакомимся с главной фанаткой футболиста - его красоткой-женой Кариной.