Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО

Криштиану Роналду пока не блещет результатами в Саудовской Аравии.

Но вот где португалец до сих пор лучший - это в аспекте коммерции.

Недавно футболист посетил открытие бутика бренда часов Jacob & Co.

По такому случаю, игрок получил уникальные часы с изображением себя любимого в подарок.

Экземпляр из новой коллекции под названием Heart of CR7 Baguette оценивается в 117 тысяч долларов.

Впрочем, это не самый дорогой вариант - модель Flight of CR7 Baguette имеет ценник в 145 тісяч долларов.

ФОТО: jacobandco.com