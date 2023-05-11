  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО

Новости
(1 голосов)

С изображением себя любимого

Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО

фото: twitter.com/selecaoportugal

UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду пока не блещет результатами в Саудовской Аравии.

Но вот где португалец до сих пор лучший - это в аспекте коммерции.

Недавно футболист посетил открытие бутика бренда часов Jacob & Co.

По такому случаю, игрок получил уникальные часы с изображением себя любимого в подарок.

Экземпляр из новой коллекции под названием Heart of CR7 Baguette оценивается в 117 тысяч долларов.

Впрочем, это не самый дорогой вариант - модель Flight of CR7 Baguette имеет ценник в 145 тісяч долларов.

Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО - изображение 1
ФОТО: jacobandco.com
По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО
yellow-arrow
Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
yellow-arrow
Загадали желание щуке. Усик и Шевченко сходили на рыбалку - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде