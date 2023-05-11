Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
С изображением себя любимого
фото: twitter.com/selecaoportugal
Криштиану Роналду пока не блещет результатами в Саудовской Аравии.
Но вот где португалец до сих пор лучший - это в аспекте коммерции.
Недавно футболист посетил открытие бутика бренда часов Jacob & Co.
По такому случаю, игрок получил уникальные часы с изображением себя любимого в подарок.
Экземпляр из новой коллекции под названием Heart of CR7 Baguette оценивается в 117 тысяч долларов.
Впрочем, это не самый дорогой вариант - модель Flight of CR7 Baguette имеет ценник в 145 тісяч долларов.
ФОТО: jacobandco.com
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