Александр Зинченко объявил о сотрудничестве с мировыми брендами ради поддержки Украины. ФОТО

Уже никто не удивляется при виде новой коллаборации Криштиану Роналду с брендом люксовых часов.

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А как насчет Александра Зинченко?

Полузащитник "Арсенала" опубликовал ряд фото с яркими часами в цветах украинского флага.

На самом деле это не обновка футболиста, а начало сотрудничества с мировыми брендами.

SWM Exclusive - это известное медиа, а Golden Concept занимаются элитными аксессуарами для продукции Apple.

Игрок уже анонсировал новый выпуск, посвященный ему и Украине.