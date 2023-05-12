Александр Зинченко объявил о сотрудничестве с мировыми брендами ради поддержки Украины. ФОТО
Ответ Криштиану Роналду
instagram.com/zinchenko
Уже никто не удивляется при виде новой коллаборации Криштиану Роналду с брендом люксовых часов.
А как насчет Александра Зинченко?
Полузащитник "Арсенала" опубликовал ряд фото с яркими часами в цветах украинского флага.
На самом деле это не обновка футболиста, а начало сотрудничества с мировыми брендами.
SWM Exclusive - это известное медиа, а Golden Concept занимаются элитными аксессуарами для продукции Apple.
Игрок уже анонсировал новый выпуск, посвященный ему и Украине.
"Я горжусь тем, что представляю эксклюзивное для мира сотрудничество с SWM Exclusive и Golden Concept, поддерживая родную страну и народ Украины. Вскоре SWM Summer'23"
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