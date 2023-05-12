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Александр Зинченко объявил о сотрудничестве с мировыми брендами ради поддержки Украины. ФОТО

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Ответ Криштиану Роналду

Александр Зинченко объявил о сотрудничестве с мировыми брендами ради поддержки Украины. ФОТО

instagram.com/zinchenko

UA-Футбол

Уже никто не удивляется при виде новой коллаборации Криштиану Роналду с брендом люксовых часов.

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А как насчет Александра Зинченко?

Полузащитник "Арсенала" опубликовал ряд фото с яркими часами в цветах украинского флага.

На самом деле это не обновка футболиста, а начало сотрудничества с мировыми брендами.

SWM Exclusive - это известное медиа, а Golden Concept занимаются элитными аксессуарами для продукции Apple.

Игрок уже анонсировал новый выпуск, посвященный ему и Украине.

"Я горжусь тем, что представляю эксклюзивное для мира сотрудничество с SWM Exclusive и Golden Concept, поддерживая родную страну и народ Украины. Вскоре SWM Summer'23"

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В статье: Александр Зинченко вТренде
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