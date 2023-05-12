Лунин и Зозуля посетили мероприятия, посвящённые открытию Евровидения - ФОТО

Голкипер "Реала" Андрей Лунин и форвард "Райо Махадаонда" Роман Зозуля посетил мероприятие, посвященное открытию Евровидению.

Об этом Зозуля написал в соцсетях.

"Имел честь получить приглашение от посла Великобритании Хью Эллиотта на посвященное открытию Евровидения мероприятие, организованное Посольством Украины в Испании совместно с Посольством Британии.

Радует, что была возможность обсудить дальнейшее сотрудничество с посольством Британии относительно помощи и поддержки Украины. Встретился с представителями общины, познакомился с разными активными деятелями.

Приятно чувствовать поддержку и неравнодушие к ситуации в Украине, за что я, как гражданин Украины, выражаю искреннюю благодарность дипломатам Великобритании", - написал Зозуля.