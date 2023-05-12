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Лунин и Зозуля посетили мероприятия, посвящённые открытию Евровидения - ФОТО

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Игроки получили приглашение от посла Великобритании Хью Эллиотта

Лунин и Зозуля посетили мероприятия, посвящённые открытию Евровидения - ФОТО

instagram.com/zozulyaroman

Новина українською

Голкипер "Реала" Андрей Лунин и форвард "Райо Махадаонда" Роман Зозуля посетил мероприятие, посвященное открытию Евровидению.

Об этом Зозуля написал в соцсетях.

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"Имел честь получить приглашение от посла Великобритании Хью Эллиотта на посвященное открытию Евровидения мероприятие, организованное Посольством Украины в Испании совместно с Посольством Британии.

Радует, что была возможность обсудить дальнейшее сотрудничество с посольством Британии относительно помощи и поддержки Украины. Встретился с представителями общины, познакомился с разными активными деятелями.

Приятно чувствовать поддержку и неравнодушие к ситуации в Украине, за что я, как гражданин Украины, выражаю искреннюю благодарность дипломатам Великобритании", - написал Зозуля.

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В статье: Роман Зозуля Реал (Мадрид) Андрей Лунин Евровидение
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