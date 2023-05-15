В одной из футбольных династий Украины зарегистрирован уникальный хет-трик

В семье известного в прошлом рефери Александра Гордиенко, именем которого назван клуб рекордсменов среди ассистентов арбитров УПЛ, на минувшей неделе произошло приятное событие. Работающий тренером в футбольной академии "Днепра" его сын Дмитрий (он провел свыше 200 матчей в командах низших лиг Украины, играл также в немецком "Саарбрюкене" и ФК "Львов") трижды в течение четырех минут (!) стал отцом. Супруга Гордиенко-младшего Наталья в роддоме Днепра в период с 9:55 до 9:59 утра родила тройню – двух девочек и одного мальчика. Общий вес новорожденных – 6 кг 920 г. Малышкам дали имена Мелания и Стефания, малышу – Назар.

Об этом знаменательном событии корреспонденту UA-Футбол сообщил счастливый дед тройни. Для игравшего нападающим Дмитрия Гордиенко данное достижение получило от автора вполне заслуженное определение - "хет-трик".