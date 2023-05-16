Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО

Неаполь вторую неделю продолжает празднования по случаю чемпионского титула "Наполи".

На улицах города постоянные парады, на которые собираются сотни фанатов.

Среди тех, кто наслаждается атмосферой, и Эми Буоно.

Красотка-модель также приняла участие в праздновании, причем выбрала крайне провокативный наряд.

А после девушка пожаловалась своим поклонникам в инстаграме, что к ней выказывали ненужное внимание.