  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Неаполь продолжает праздновать

Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО

instagram.com/emy_buono_

UA-Футбол
Новина українською

Неаполь вторую неделю продолжает празднования по случаю чемпионского титула "Наполи".

На улицах города постоянные парады, на которые собираются сотни фанатов.

Среди тех, кто наслаждается атмосферой, и Эми Буоно.

Красотка-модель также приняла участие в праздновании, причем выбрала крайне провокативный наряд.

А после девушка пожаловалась своим поклонникам в инстаграме, что к ней выказывали ненужное внимание.

"Мне было очень грустно в эти дни, учитывая всю критику, которую я получила. Я чувствовала себя изнасилованной . Это правда, что я разделась догола, но я не хотела отдавать свое тело людям . Мне казалось немного чрезмерным, что люди целовали и трогали мою задницу. Женщина, которая раздевается догола, не дает мужчине права на изнасилование".

По теме
yellow-arrow
В одной из футбольных династий Украины зарегистрирован уникальный хет-трик
yellow-arrow
Лунин и Зозуля посетили мероприятия, посвящённые открытию Евровидения - ФОТО
yellow-arrow
Александр Зинченко объявил о сотрудничестве с мировыми брендами ради поддержки Украины. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Prideman (Lviv)
16.05.2023 в 13:32
Вести себе скромніше треба. От і все. Сама провокує, а тоді дивується чому така реакція...це те саме, що під носом у голодного собаки покрутити шматком ковбаси, а потім дивуватися,чому собака спробував її вирвати з руки. Що у неї в голові?
Ответить
0
0
avatar
Moro (Київ)
16.05.2023 в 13:03
ТП в кубі) "Жінка, яка роздягається догола, не дає чоловікові права на зґвалтування". Яке ж йобнуте. Потрогали за попу - згвалтування)))
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.05.2023 в 11:57
тп!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде