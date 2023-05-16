Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
Неаполь продолжает праздновать
instagram.com/emy_buono_
Неаполь вторую неделю продолжает празднования по случаю чемпионского титула "Наполи".
На улицах города постоянные парады, на которые собираются сотни фанатов.
Среди тех, кто наслаждается атмосферой, и Эми Буоно.
Красотка-модель также приняла участие в праздновании, причем выбрала крайне провокативный наряд.
А после девушка пожаловалась своим поклонникам в инстаграме, что к ней выказывали ненужное внимание.
"Мне было очень грустно в эти дни, учитывая всю критику, которую я получила. Я чувствовала себя изнасилованной . Это правда, что я разделась догола, но я не хотела отдавать свое тело людям . Мне казалось немного чрезмерным, что люди целовали и трогали мою задницу. Женщина, которая раздевается догола, не дает мужчине права на изнасилование".
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