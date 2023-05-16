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Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО

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Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает адаптироваться в Лондоне. И не только в клубе, но и в городе.

Так, украинец выложил в Instagram селфи на в очках с одной из улиц столицы Британии возле одной из местных достопримечательностей.

Ну и напомним, что в текущем сезоне Мудрик в составе "синих" провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.

Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО - изображение 1
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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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