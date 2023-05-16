Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
Нужно соответствовать статусу
Фото: chelseafc.com
Украинский вингер "
Так, украинец выложил в Instagram селфи на в очках с одной из улиц столицы Британии возле одной из местных достопримечательностей.
Ну и напомним, что в текущем сезоне Мудрик в составе "синих" провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.
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