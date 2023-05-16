Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО

Украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик продолжает адаптироваться в Лондоне. И не только в клубе, но и в городе.

Так, украинец выложил в Instagram селфи на в очках с одной из улиц столицы Британии возле одной из местных достопримечательностей.

Ну и напомним, что в текущем сезоне Мудрик в составе "синих" провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.