Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Она была с ним в момент его триумфа
instagram.com/agus.gandolfo
Во вторник Лаутаро Мартинес забил "Милану" и вывел "Интер" в финал Лиги чемпионов.
С трибун игрока поддерживала его невероятная жена Агустина.
Именно с ней футболист разделил радость победы.
А мы, по такому случаю, знакомимся с яркой фитнес-моделью ближе.
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