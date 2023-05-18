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Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО

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Она была с ним в момент его триумфа

Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО

instagram.com/agus.gandolfo

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник Лаутаро Мартинес забил "Милану" и вывел "Интер" в финал Лиги чемпионов.

С трибун игрока поддерживала его невероятная жена Агустина.

Именно с ней футболист разделил радость победы.

А мы, по такому случаю, знакомимся с яркой фитнес-моделью ближе.

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В статье: Интер (Милан) Лаутаро Мартинес вТренде
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