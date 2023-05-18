Африканские легионеры Кривбасса поздравили болельщиков с днем вышиванки. ВИДЕО
Сідай синку, я й так бачу, що ти не москаль
fckryvbas.com
Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День вышиванки — особый праздник в Украине, когда люди надевают на себя традиционные украинские вышиванки для проявления гордости за свою национальную культуру и наследие.
Не прошел этот праздник и мимо легионеров "
Специальный ролик по этому поводу записали Даниэль Соса, Жан-Морель По и Иван Дибанго.
Видео с официального Тик-Ток аккаунта криворожского клуба.
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