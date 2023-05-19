  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Горячая девушка аргентинского героя Фиорентины Нико Гонсалеса. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Вчера ее бойфренд вывел свою команду в финал

Красотка дня. Горячая девушка аргентинского героя Фиорентины Нико Гонсалеса. ФОТО

instagram.com/palosilberberg

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Фиорентина" оформила выход в финал Лиги Конференций, обыграв "Базель" со счетом 3:1.

Одним из героев драматичного матча (поражение 1:2 в первой игре) стал Николас Гонсалес.

Хоть победный гол забил и не он, но дубль аргентинца позволил команде дотянуть до победного овертайма.

Победу игрок посвятил своей возлюбленной Паломе.

Сегодня знакомимся с роскошной аргентинкой.

По теме
yellow-arrow
Африканские легионеры Кривбасса поздравили болельщиков с днем вышиванки. ВИДЕО
yellow-arrow
Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
yellow-arrow
Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фиорентина (Флоренция) вТренде Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде