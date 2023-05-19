Красотка дня. Горячая девушка аргентинского героя Фиорентины Нико Гонсалеса. ФОТО
Вчера ее бойфренд вывел свою команду в финал
instagram.com/palosilberberg
Вчера "Фиорентина" оформила выход в финал Лиги Конференций, обыграв "Базель" со счетом 3:1.
Одним из героев драматичного матча (поражение 1:2 в первой игре) стал Николас Гонсалес.
Хоть победный гол забил и не он, но дубль аргентинца позволил команде дотянуть до победного овертайма.
Победу игрок посвятил своей возлюбленной Паломе.
Сегодня знакомимся с роскошной аргентинкой.
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